Великий Новгород, , 13:40 — REGNUM За последние сутки в Новгородской области выявлено 118 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщили 7 июля в региональном оперштабе. Это сразу на 20 случаев больше, чем было обнаружено в предыдущие сутки. Такого существенного роста суточной выявляемости в регионе давно не отмечалось.

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Относительное большинство новых случаев зафиксировано в Великом Новгороде (42). Всего за время пандемии в Новгородской области выявлен 32 841 носитель коронавируса. Выздоровели 31 809 человек. Скончались 187 человек.

Как сообщили ранее в пресс-службе правительства Новгородской области, на прошедшей неделе заболеваемость ковидом, по сравнению с предыдущей неделей, увеличилась в 1,7 раза. Больше всего заболеваемость возросла среди детей до 17 лет — в 2,8 раза. Во всех остальных возрастных группах этот показатель увеличился в 1,6−1,8 раза.

По данным на 6 июля, на стационарном лечении в области находилось 815 человек. Суточное число госпитализированных за прошлую неделю выросло с 50 до 80−90 человек в сутки. На амбулаторном лечении находится около 1500 человек. По сравнению с показателем второй волны, смертность от COVID-19 выросла на 25,8%.

Для больных коронавирусом в Новгородской области развернуто 1200 коек, 19% из них является резервными. «Со следующей недели ковидный госпиталь на 100 коек будет развернут в Боровичах. До 205 будет увеличен коечный фонд в Старорусском районе. Центральная городская клиническая больница и Поликлиника №1 Великого Новгорода в течение этой недели развернут 450 коек», — отметили в пресс-службе областного правительства.

На заседании оперштаба губернатор региона Андрей Никитин сообщил, что до 1 августа продляется запрет на все культурно-развлекательные мероприятия.

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