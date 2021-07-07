Стокгольм, , 14:39 — REGNUM Сегодня, 7 июля, депутаты риксдага проголосуют по вопросу назначения лидера «Социал-демократов» Стефана Лёвена на пост премьер-министра Швеции. Однако политическая ситуация в стране настолько неопределенна, что даже в самой партии Лёвена не знают исход голосования. Об этом 7 июля в эфире телеканала SVT заявила партийный секретарь «Социал-демократов» Лена Радстрём Баастад.

«У Стефана Лёвена было серьезное задание заручиться большинством в риксдаге, но мы никогда не знаем наверняка, пока риксдаг не проголосует. Парламентская фракция «Социал-демократов» будет голосовать за кандидатуру премьер-министра», — заявила Баастад.

В то же время политик не упустила возможность покритиковать лидера оппозиции Ульфа Кристерссона («Умеренные»):

»Ульф Кристерссон бросил свои попытки (сформировать правительство — прим. ИА REGNUM) через два дня. Конечно, легко бегать два года и рассказывать: «Я готов стать премьер-министром в любое время», но избиратели уже проголосовали один раз в 2018 году».

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