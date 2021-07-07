Стокгольм, , 13:18 — REGNUM Будущее правительства Швеции во главе с «Социал-демократами» остается неопределенным. Даже если лидер партии Стефан Лёвен снова будет назначен премьер-министром страны после голосования в риксдаге 7 июля, неясно, что произойдет во время принятия бюджета Швеции на 2022 год. Об этом 7 июля в эфире телеканала SVT заявила политический обозреватель Элизабет Марморштейн.

Отметим, что в настоящее время у Стефана Лёвена есть большинство в риксдаге, чтобы избраться на пост премьер-министра. Однако, когда речь заходит о принятии осеннего законопроекта бюджета, то это же самое большинство рассыпается.

«Стефан Лёфвен поступает так, как обычно — решает проблемы по мере их поступления, и он надеется все решить, когда ситуация вновь утрясется», — заявила Марморшейн.

В то же время она отметила, что если бюджет Лёвена будет заблокирован в риксдаге этой осенью и он, как обещал, уйдет в отставку, Швеция вновь столкнется с правительственным кризисом.

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