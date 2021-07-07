Сочи, Краснодарский край, , 13:12 — REGNUM В России активно ищут и находят новые подходы для того, чтобы главы субъектов из других регионов не воспринимались местным населением как чужаки. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 7 июля заявила директор департамента региональных программ Экспертного института социальных исследований Дарья Кислицына на форуме молодых политологов России «Дигория» в Сочи.

«Мы понимаем, что у нас огромное количество губернаторов, которые имеются как «варяги». И это было большой управленческой проблемой ещё несколько лет назад», — заявила Кислицына.

«И с точки зрения управления повесткой ситуации что нам важно делать в выборных регионах, когда губернатор не местный? Активно такой термин используется в последние годы, как «природнение». То есть мы не всегда выбираем тех губернаторов, которые являются выходцами из этого региона, но нам очень важно придумать такое легендирование, которое человека природнит», — указала она.

По её словам, ранее в рамках такой политики находили родственников губернатора, которые были из региона, но такой подход устаревает.

«Это надуманное несколько явление, и нужно порождать какие-то новые смыслы. Очень классный пример у (губернатора Мурманской области) Чибиса», — отметила она.

«Все фокус-группы говорили, что вообще не зайдёт, но они решили делать. Они придумали слоган «На Севере жить», можно относиться как к пиар-слогану, но за ним лежит более глубокое идеологическое основание, связанное с тем, что хватит уже уезжать с Севера — это то место, которое можно осваивать не вахтой, а где можно создавать комфортные условия для проживания, и давайте все вместе обустраивать наши города», —подчеркнула Кислицына.