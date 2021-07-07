Стокгольм, , 13:16 — REGNUM Сегодня, 7 июля, лидер «Социал-демократов» Стефан Лёвен может вновь быть переизбранным на пост премьер-министра Швеции. О том, что для этого ему нужно и как Лёвен должен заручиться поддержкой большинства в Риксдаге, рассказали журналисты новостной службы SVT Nyheter.

Для того, чтобы стать премьер-министром Лёвену необходимо, чтобы 175 депутатов проголосовали «за» или воздержались при голосовании.

Итак, у его собственной партии есть 100 мандатов, у входящих с «Социал-демократами» в правительство «Зеленых» — 16. Обе партии намерены его поддержать.

Лёвен также рассчитывает на голоса «Центристов» и «Левых», которые обладают 31 и 27 мандатами соответственно. Итого 174 голоса, что недостаточно.

Однако независимый депутат Амине Какабе вечером 6 июля объявила о том, что она также поддержит кандидатуру Лёвена. Таким образом, по предварительным подсчетам, Стефан Лёвен будет переизбран на пост премьер-министра Швеции необходимыми 175 голосами.

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