Джакарта, , 13:10 — REGNUM Президент Индонезии Джоко Видодо поручил снизить мобильность граждан из-за пандемии, сообщает CNN Indonesia.

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Глава государства поручил снизить индекс мобильности сообщества до 50% во время введения ограничений по коронавирусу на островах Ява и Бали с 3 по 20 июля.

Власти Индонезии заявили, что политика была введена для спасения жизней индонезийского народа.

Как сообщало ИА REGNUM, ситуация с пандемией в Индонезии вызывает все большую тревогу.

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