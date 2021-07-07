Стокгольм, , 13:11 — REGNUM Сегодня, 7 июля, тальман Андреас Норлен будет председательствовать во время голосования Риксдага по вопросу назначения лидера «Социал-демократов» Стефана Лёвена на пост премьер-министра Швеции. О том, что чувствует спикер шведского парламента перед заседанием, он поделился с журналистами SVT Nyheter.

«Понятно, что я чувствую некое напряжение», — признался Норлен.

Напомним, что 7 июля решается политическая судьба Стефана Лёвена. Когда члены Риксдага соберутся в 15:00 по Москве в зале заседаний, они должны принять или отвергнуть его кандидатуру на пост главы правительства.

По словам Норлена, это большой день для Швеции.

«На карту поставлено многое», — отметил он.

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