Улан-Удэ, , 13:08 — REGNUM Министр образования и науки Бурятии Баир Жалсанов уходит в отставку по собственному желанию. Ранее появившуюся в СМИ информацию подтвердили в региональном правительстве.

По данным портала «МК в Бурятии», вопрос о конфликте интересов, допущенном чиновником был снят с повестки заседания антикоррупционной комиссии, назначенной на 7 июля. Соответствующее предложение внёс глава республики Алексей Цыденов, сообщив о заявлении.

Как сообщало ИА REGNUM, министр попросился в отставку ещё в апреле 2021 года, после прошедших в министерстве обысков, проведённых в рамках расследования уголовного дела о мошенничестве в системе дошкольного образования. Однако тогда глава региона отправил Жалсанова в отпуск «до выяснения ситуации».

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