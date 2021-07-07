Стокгольм, , 13:10 — REGNUM «Центристы» и «Зеленые» намерены поддержать кандидатуру лидера «Социал-демократов» Стефана Лёвена при его избрании 7 июля на пост премьер-министра Швеции. Однако члены партий не могут договориться между собой по двум ключевым вопросам, что приводит к внутренним расколам в правительственной базе поддержки Лёвена. По каким двум вопросам происходит противостояние, рассказали журналисты SVT Nyheter.

Лес и прибрежная полоса — вот два камня преткновения в диалоге между партиями.

Если «Зеленые» считают, что территорию охраняемых лесов, необходимо поддерживать и дальше, а также включать новые лесные массивы в зону, где запрещено промышленное использование леса, то «Центристы» выступают против этого и полагают, что в Швеции необходимо развивать лесопромышленное производство. Для этого партия намерена усилить экономическую свободу собственников лесных массивов.

Экологическая защита прибрежной полосы, где строятся новые жилые микрорайоны, должна оставаться нетронутой, считают «Зеленые». Однако «Центристы» выступают за отмену единого правила и передачи полномочий по защите берега на уровень муниципалитетов, которые сами будут выдвигать требования к строительству и защите окружающей среды.

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