Стокгольм, , 13:08 — REGNUM Бывший член «Левых», а ныне независимый депутат Риксдага Амине Какабаве приняла решение о том, как она будет голосовать в парламенте по вопросу назначения лидера «Социал-демократов» Стефана Лёвена на пост премьер-министра страны. После встречи с представителями партии Какабаве заявила, что поддержит Лёвена. Об этом вечером 6 июля сообщила новостная служба SVT Nyheter.

Отметим, что голосов Какабе против кандидатуры Лёвена мог бы стать решающим при голосовании, которое состоится сегодня, 7 июля.

«Я намерена поддержать Стефана Лёвена», — заявила парламентарий в интервью SVT Nyheter.

Депутат также отметила, что в ходе встречи с представителями «Социал-демократов» они договорились по девяти пунктам, которые устраивают как Какабаве, так и социал-демократов.