Берлин, 7 июля, 2021, 13:05 — ИА Регнум. Немецкий автопроизводитель BMW представил новое купе 2-Series, публичный показ которого пройдет 8 июля в рамках Фестиваля скорости в Гудвуде (Великобритания). Об этом 7 июля сообщает пресс-служба компании.

Bmwgroup.com BMW M240i xDrive Coupé

Производить новинку будут на мексиканском предприятии. В России новая модель также появится. Начальная версия BMW 2-Series будет стоить 3 370 000 рублей.

Построено купе на платформе, которая была предназначена для BMW 4-Series. Модель 2-Series после обновления немного выросла в размерах. При этом во внешнем виде произошли значительные изменения. Так, автомобиль лишился знаменитых огромных «ноздрей» BMW на решетке радиатора.

Под капотом нового купе стоит бензиновый двигатель объемом 2,0 л мощностью 184 л. с. Кроме того, в силовую линейку также войдет дизельный двухлитровый двигатель производительностью 190 «лошадей», который сочетается с 48-вольтовым стартер-генератором.

В качестве трансмиссии предусмотрен 8-ступенчатый «автомат». При этом привод у машины с такими агрегатами будет только задний.

Кроме того, модификация M240i xDrive будет идти с V6 объемом 3,0 л, который будет выдавать 374 лошадиные силы. Ожидается также появления версии с двухлитровым четырехцилиндровым агрегатом с турбонаддувом мощностью 245 л. с.

Напомним, осенью текущего года на автовыставке в Мюнхене компания BMW представит концепт-кар модернизированной модели 7-Series.

Читайте также: В США на аукционе продан редкий BMW Z8