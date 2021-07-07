Москва, , 13:02 — REGNUM На сегодняшний день Россия и Великобритания не ведут консультации по вопросу прохода кораблей в Черном море. Об этом 7 июля сообщил журналистам пресс-секретарь главы Российского государства Дмитрий Песков.

«Нет, консультации не ведутся. Сейчас фактически отношения находятся в таком подмороженном состоянии», — сказал представитель Кремля в ответ на соответствующий вопрос.

Также Песков указал, что Москва обеспокоена заявлением главы британского МИД Доминика Рааба о том, что корабли ВМС Великобритании будут и далее проходить через российкие территориальные воды около Крыма в Черном море.

«Безусловно, подобные заявления вызывают нашу обеспокоенность», — отметил он, добавив, что российская сторона будет принимать необходимые меры в случае нарушения морской российской государственной границы.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь главы Российского государства Дмитрий Песков заявил, что после встречи президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена, которая состоялась в июне в Женеве, Москва и Вашингтон контактируют по кибербезопасности.