Тбилиси, , 13:00 — REGNUM Депутат парламента Грузии от оппозиционной партии «Единое национальное движение» (ЕНД) Хатия Деканоидзе обвинила власти страны и Грузинскую православную церковь в «сделке» с радикально настроенными группами, выступавших в течение последних двух дней против ЛГБТ-пропаганды.

«Эти группы насилия — группы, которые в сделке с властью, в том числе и группы из патриархии, которые пытаются вытеснить Евросоюз и европейские ценности из Грузии, а также пытаются противопоставить этой цивилизации темные силы», — сказала Деканоидзе.

По её мнению, радикалы получили «задание отомстить журналистам». Представитель ЕНД потребовала, чтобы премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили подал на этом основании в отставку.

Напомним, в Тбилиси на 5 июля анонсировали гей-парад. В результате массовых протестов, начавшихся из-за этого, пострадали 55 человек, в том числе 53 представителя СМИ. После этого шествие было отменено организаторами. В связи с этим была объявлена «молчаливая» акция протеста вечером 6 июля возле парламента. Туда также пришли сторонники традиционных ценностей и пытались сорвать акцию. Правоохранители задержали за вечер 100 человек.

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