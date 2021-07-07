Москва, , 13:01 — REGNUM Вопрос добычи нефти в рамках ОПЕК+ не будет затронут на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства 7 июля. Об этом пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил журналистам.

«Нет, не будет», — ответил представитель Кремля на вопрос, будет ли на встрече обсуждаться добыча нефти.

Ранее Песков сообщил, что контакты на высшем уровне между представителями стран ОПЕК+ пока не намечаются.

Как сообщало ИА REGNUM, переговоры нефтедобывающих стран ОПЕК+ в июле оказались самыми затяжными в истории этого объединения. Министры совещались пять дней, но не пришли к единому мнению об условиях продления соглашения после апреля 2022 года.

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