Москва, , 12:51 — REGNUM В Кремле не комментируют вопрос подачи заявок на регистрацию вакцин от COVID-19 иностранных производителей на территории России, заявил 7 июля пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Мы не можем обладать такой информацией, это вопрос для оперативного штаба и для Минздрава. Это не вопрос Кремля», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Минздрава РФ Михаил Мурашко заявил, что несколько зарубежных производителей вакцин от COVID-19 подали заявку на регистрацию своих препаратов в России.

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По его словам, как только соответствующее решение будет принято, иностранные вакцины «будут продаваться».