Сеул, , 12:53 — REGNUM Глава Южной Кореи Мун Чжэ Ин провёл 7 июля онлайн-переговоры с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте, с которым обсудил пути укрепления сотрудничества в сфере полупроводников и возобновляемых источников энергии. Об этом 7 июля сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей администрации южнокорейского президента. Это третьи переговоры представителей двух стран после личных встреч на Олимпийских играх в Пхёнчхане и саммите «Большой двадцатки» (G20) в 2018 году.

Представители двух стран отметили увеличение товарооборота на 20% несмотря на пандемию коронавируса, а также договорились укрепить сотрудничество в сфере цифровой экономики, возобновляемых источников энергии, водородной экономики, «зелёной» экономики.

Премьер-министр Нидерландов также выразил поддержку усилиям Сеула по денуклеаризации и установления мира на Корейском полуострове.

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