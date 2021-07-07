Москва, 7 июля 2021, 12:45 — REGNUM Президент России Владимир Путин и врио премьер-министра Армении Никол Пашинян будут обсуждать на встрече ситуацию вокруг Нагорного Карабаха, но подписание каких-либо документов не планируется. Об этом 7 июля заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Как сообщало ИА REGNUM, врио премьер-министра Армении Никол Пашинян 7 июля посетит с рабочим визитом Москву и встретится с президентом России Владимиром Путиным
Сторонами будет проведено обсуждение реализации соглашений по Нагорному Карабаху и гуманитарной помощи пострадавшему в результате боевых действий населению этого региона, а также восстановление в нем экономических и транспортных связей.