Москва, , 12:45 — REGNUM Президент России Владимир Путин и врио премьер-министра Армении Никол Пашинян будут обсуждать на встрече ситуацию вокруг Нагорного Карабаха, но подписание каких-либо документов не планируется. Об этом 7 июля заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Разумеется, и Карабах будет обсуждаться, и российские военные, которые сейчас там размещены, будут обсуждаться, и в целом двусторонние отношения. Но подписание каких-либо документов не планируется», — сказал представитель Кремля.

Как сообщало ИА REGNUM, врио премьер-министра Армении Никол Пашинян 7 июля посетит с рабочим визитом Москву и встретится с президентом России Владимиром Путиным

Сторонами будет проведено обсуждение реализации соглашений по Нагорному Карабаху и гуманитарной помощи пострадавшему в результате боевых действий населению этого региона, а также восстановление в нем экономических и транспортных связей.