Москва, , 12:46 — REGNUM После встречи президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена, которая состоялась в июне в Женеве, Москва и Вашингтон контактируют по кибербезопасности. Об этом 7 июля сообщил журналистам пресс-секретарь главы Российского государства Дмитрий Песков.

«Определенные контакты есть в рамках тех договоренностей, которые были достигнуты в Женеве», — сказал представитель Кремля.

Также Песков напомнил, что по итогам встречи Путина и Байдена в Женеве «было объявлено о запуске механизма консультаций по кибербезопасности».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что небылицы о причастности неких российских хакеров к кибератакам на структуры США продолжают распространять те, кому не нужна нормализация отношений Москвы и Вашингтона.