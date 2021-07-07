Киев, , 12:47 — REGNUM Украина настаивает на обновлении соглашения об ассоциации с ЕС, заявил на конференции в Вильнюсе 7 июля президент страны Владимир Зеленский.

Зеленский отметил, что динамичные изменения в законодательстве ЕС и в условиях двусторонней торговли требуют от Украины «креативности и гибкости».

«Этот процесс был начат во время предыдущего саммита Украина — ЕС. К следующему саммиту мы должны подвести первые итоги переговоров по обновлению тарифной части соглашения», — сказал президент, добавив, что это «задача минимум».

Накануне вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина заявила, что первый раунд переговоров о пересмотре экономической части соглашения может завершиться осенью 2021 года. Стефанишина дала понять, что в Киеве довольны положением дел, поскольку фактически за один год стороны прошли весь цикл переговоров — от инициирования пересмотра до назначения первого раунда переговоров и готовности завершить их.

ИА REGNUM напоминает, что на самом деле первые переговоры на эту тему состоялись в октябре 2019 года в Брюсселе. Тогда представители Украины заявили, что определенного потолка в отношениях Украина и ЕС уже достигли — «и поэтому надо перейти на новый уровень, на новый этаж, на новое качество отношений». В феврале этого года еврокомиссар Оливер Варгеи заявил, что на самом деле ЕС не видит необходимости менять действующее соглашение об ассоциации с Украиной, поскольку оно до сих пор имеет «неиспользованный потенциал».