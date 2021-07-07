7 июля 2021 | Время чтения 5 мин

Ариф Асалыоглу, , 13:19 — REGNUM 1 июля вступило в силу постановление о выходе Турции из Конвенции Совета Европы о предотвращении и борьбе с насилием в отношении женщин и домашним насилием, известной как Стамбульская конвенция, которую первой ратифицировала же в своей время Анкара. И денонсация состоялась несмотря на то, что турецкие женские организации уже несколько недель призывали не делать этого шага.

Турция Иван Шилов © ИА REGNUM

Первым министром иностранных дел, подписавшим Стамбульскую конвенцию на заседании Совета министров иностранных дел Совета Европы, прошедшем в Стамбуле 11 мая 2011 года, был Ахмет Давутоглу. Президент Турции и глава правящей Партии справедливости и развития (ПСР) Реджеп Тайип Эрдоган 3 июня 2011 года выступил с заявлением о важности Стамбульской конвенции и написал об этом в своем аккаунте в социальной сети. Однако сторонники ПСР и правоцентристские консервативные группы уже тогда начали выступать против Стамбульской конвенции. Исламистские круги во главе с группой Семейного совета стали делать публичные заявления о том, что конвенция нарушает структуру семьи и создает «почву для гомосексуализма». Эрдоган, переживавший трудности во внутренней политике, хорошо знающий, как использовать в свою пользу в трудные времена подходы исламистских консервативных групп, в феврале 2020 года сначала в Высшем консультативном совете при администрации президента, а затем на встрече с группой депутатов заявил, что «конвенцию следует пересмотреть». После этого 19 марта 2021 года администрация президента Турции отозвала свою подпись под Стамбульской конвенцией.

Комиссар ООН по правам человека призвал Анкару отменить свое решение. Президент США Джо Байден и другие европейские лидеры поступили аналогично. Как заявил Байден, «внезапный и необоснованный выход Турции из Стамбульской конвенции вызывает глубокое разочарование». Решение турецкого правительства было встречено с беспокойством во многих кругах. Платформа We Will Stop Femicides («Мы остановим убийство женщин») сообщила, что только за первые пять месяцев 2021 года было убито 112 женщин, а гибель 79 признана подозрительной. Комиссар Совета Европы по правам человека Дунья Миятович направила письмо в МВД Турции, в котором выразила озабоченность по поводу использования гомофобной риторики некоторыми официальными лицами. Она отметила, что «все меры, предусмотренные Стамбульской конвенцией, направлены на укрепление семейных связей и на предотвращение насилия, которое является основной причиной распада семей».

Здание ООН

Аньес Калламар, генеральный секретарь организации «Международная амнистия», подчеркнула, что «Турция создала пугающий прецедент, повернув время на 10 лет назад в области прав женщин». Отметив, что «выход из Стамбульской конвенции дает самодовольный и опасный сигнал для совершающих надругательства, калечащих и убивающих преступников, сигнал, что они могут продолжать делать это безнаказанно», она добавила: «Это ужасное решение объединило защитников прав женщин во всем мире, и мы должны объединиться, чтобы противостоять будущим нападкам на наши права». Камаль Сидо, эксперт по Ближнему Востоку немецкого Общества защиты угнетенных народов (GfbV), защищающего права меньшинств, заявил, что конвенция дает надежду на защиту женщин и девочек. Подчеркнув, что «эта надежда разбилась вдребезги», Сидо заявил: «Турецкие семьи смирятся с консервативным идеалом и отдалятся от западных моделей, в которых равенство сильнее». Сидо расценил решение Анкары как ход, направленный на повышение обрушившегося рейтинга Эрдогана.

Женские организации, которые провели массовое мероприятие на прошлых выходных в Стамбуле, в ближайшее время собираются опротестовать решение правительства о выходе из конвенции. Они намерены проводить пресс-конференции и уличные демонстрации. В первую очередь в Стамбуле, Анкаре и Измире, затем в Адане, Мерсине, Конье, Кайсери, Анталье и Трабзоне. Председатель «Хорошей партии» Мерал Акшенер во время своего выступления перед партийной группой сообщила: «После того, как президента, председателя ПСР Эрдогана ночью вдруг осенило выйти из Стамбульской конвенции, мы начали судебный процесс. Уважаемый Эрдоган, это не тот путь, по которому тебе следует идти. У тебя нет права причинять вред турецкому государству только потому, что тебе так захотелось. Борьба женщин — это и моя борьба. Мы ни за что не откажемся от этой борьбы. Мы продолжим говорить до конца: «Стамбульская конвенция сохранит жизни». И в конечном итоге победит не этот уродливый менталитет, а мы, женщины».

Самой важной особенностью Стамбульской конвенции является то, что она представляет собой базовый документ, который юридически обязывает европейские страны и устанавливает стандарты предотвращения домашнего насилия, независимо от наличия или отсутствия биологических либо юридических семейных связей (например, насилие со стороны бывших или нынешних супругов, внебрачных партнеров, проживающих совместно членов семьи, родственников или других проживающих вместе лиц) и борется со всеми формами насилия в отношении женщин. Признавая, что реализация юридического и фактического равенства между женщинами и мужчинами является ключевым элементом предотвращения насилия в отношении женщин, конвенция также запрещает дискриминацию в отношении женщин. Стамбульская конвенция кодифицировала принятые ранее международные стандарты в части дискриминации и насилия в отношении женщин, а также судебную практику и доктрины Европейского суда по правам человека и Комитета ООН по ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин, лучшие практики различных стран.

Турецкие женщины jonrawlinson

Очевидно, что ультраконсервативные группы в Турции в ситуации, когда все более сужается прослойка правящей партии, оказывают усиленное влияние на политическую риторику о правах женщин и насилии в отношении женщин. Более того, как мы видим, эти группы в последнее время практически «навязывают» правящей партии свою идеологию и язык. Открытое давление, получившее отражение в СМИ в течение последних недель, включая вопрос выхода из конвенции, заставляют задуматься: неужели решения правительства продиктованы маргинальными группами, численность которых не очень велика, а требования которых носят крайне реакционный характер? Подходы консерваторов, заявляющих, что Стамбульская конвенция делала турецких женщин «развратными, неконтролируемыми и вела к росту безнравственности», представляют собой явный продукт неграмотности, невежества и мракобесия.