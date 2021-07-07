Санкт-Петербург, 7 июля, 2021, 12:43 — ИА Регнум. Заксобрание Петербурге 7 июля одобрило в первом чтении внесение изменений в региональный закон о мерах господдержки кинематографии. Внесённый правительством города документ предоставляет возможность выделения бюджетных субсидий на производство фильмов коммерческим кинокомпаниям, а не только социально ориентированным НКО. В Смольном рассчитывают, что это значительно улучшит условия кинопроизводства в городе.

Дарья Драй ИА REGNUM Законодательное собрание Санкт-Петербурга

«Ежегодно в Петербурге снимается около 80 кинокартин, и большая часть из них производится коммерческими организациями. Теперь частные киностудии смогут так же, как и НКО, претендовать на субсидии из бюджета», — приветствовал решение депутатов вице-губернатор Петербурга по культуре Борис Пиотровский на своей странице в соцсети. — Уверен, что этот проект создаст еще более комфортную среду для кинопроизводства в нашем городе».

По словам чиновника, при поддержке города за последние десять лет создано 119 фильмов. Общий размер субсидий на развитие кинематографа превысил 720 млн рублей.

Действующий городской закон предлагается снабдить следующими формулировками:

«Формами участия исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга в осуществлении мер государственной поддержки кинематографии в Санкт-Петербурге в соответствии с Федеральным законом «О государственной поддержке кинематографии Российской Федерации» являются: осуществление финансовой поддержки организаций кинематографии; создание условий для проведения кино‑ и видеосъемок в Санкт-Петербурге».

«Финансовая поддержка кинематографии осуществляется на основании государственной программы Санкт-Петербурга в сфере культуры путем предоставления в порядке, установленном бюджетным законодательством, субсидий за счет средств бюджета Санкт-Петербурга организациям кинематографии в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат в связи с производством на территории Санкт-Петербурга национальных фильмов».