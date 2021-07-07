Вашингтон, , 12:30 — REGNUM Россия может помещать США вывести свои войска должным образом из Афганистана, выражает опасения ряд официальных лиц и экспертов страны, сообщает Politico.

Так, Москва может с помощью экономического и военного влияния в регионе не дать США добиться одной из своих задач по установке в соседних с Афганистаном стран наблюдательных баз и размещения в них афганцев, добивающихся получения американских виз.

На протяжении последнего времени официальные лица США провели ряд встреч с коллегами из стран региона, в том числе главами МИД Таджикистана и Узбекистана. Тем не менее из-за зависимости этих стран от связей с Россией, любой подобный шаг потребует хотя молчаливого согласия Москвы.

«Россия рассматривает регион центральноазиатских государств как зону своего влияния и не приветствует других, особенно США, в этих регионах», — заявил генерал армии в отставке Дэвид Петреус, командовавший войсками в Афганистане при бывшем президенте Бараке Обаме.

Из-за отсутствия же визового режима с Россией Таджикистан, Узбекистан и Казахстан вряд ли пойдут на прием у себя дополнительного числа мигрантов, поскольку тогда Москва будут вынуждена ввести дополнительные центры пограничного контроля.