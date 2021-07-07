Вильнюс, 7 июля 2021, 12:35 — REGNUM До следующего саммита Украина — ЕС должны стать известны итоги переговоров по обновлению тарифной части соглашения о евроассоциации Украины. Об этом заявил президент страны Владимир Зеленский 7 июля в ходе конференции в Вильнюсе.
Зеленский отметил, что это — задача-минимум.
Президент Украины добавил, что отечественные производители очень ждут так называемый «промышленный безвиз» — упрощение торговли промышленной продукцией.
Напомним, ранее Зеленский заявил о желании создать формат переговоров по Донбассу, параллельный «нормандскому». К этому формату, как ожидается, присоединятся страны, которые могут эффективно «давить» на Россию.
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