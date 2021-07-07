Вильнюс, , 12:35 — REGNUM До следующего саммита Украина — ЕС должны стать известны итоги переговоров по обновлению тарифной части соглашения о евроассоциации Украины. Об этом заявил президент страны Владимир Зеленский 7 июля в ходе конференции в Вильнюсе.

«Мы стремимся обновить соглашение об ассоциации. Динамические изменения законодательства Европейского союза и условий нашей двухсторонней торговли требуют от нас креативности и гибкости… До следующего саммита должны подытожить переговоры об обновлении тарифной части соглашения», — сказал он.

Зеленский отметил, что это — задача-минимум.

Президент Украины добавил, что отечественные производители очень ждут так называемый «промышленный безвиз» — упрощение торговли промышленной продукцией.

Напомним, ранее Зеленский заявил о желании создать формат переговоров по Донбассу, параллельный «нормандскому». К этому формату, как ожидается, присоединятся страны, которые могут эффективно «давить» на Россию.

Читайте ранее в этом сюжете: Зеленский заявил о «пробуксовке» переговоров по Донбассу