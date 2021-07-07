Грозный, , 12:27 — REGNUM Участником выборов на пост главы Чечни стали уже три кандидата. Первым были зарегистрированы документы у ныне действующего руководителя республики Рамзана Кадырова, второй кандидат — депутат парламента Чеченской Республики Халид Накаев. Третьим стал заместитель главы администрации Кадырова Иса Хаджимурадов.

Как сообщили 7 июля в региональном избиркоме, он сегодня подал документы на участие в выборах. Ему выдано подтверждение о получении документов и разрешение на открытие специального избирательного счёта для финансирования предвыборной кампании.

Третий соперник Рамзана Кадырова на выборах главы Чечни — представитель регионального отделения политической партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Рамзан Кадыров выдвинут партией «Единая Россия», Халида Накаева выдвинула КПРФ.

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