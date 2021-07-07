Джакарта, , 12:26 — REGNUM Власти Индонезии, правительство Японии и Международная организация труда (МОТ) объединились для запуска проекта по содействию созданию рабочих мест за счет улучшения профилактики COVID-19, а также безопасности и здоровья рабочих на местах, сообщает Antara.

Совместный проект помогает компаниям расставить приоритеты в области защиты работников, что, в свою очередь, поможет поддержать бизнес.

По данным на август 2020 года, пандемия затронула более 29 млн рабочих в Индонезии. Пандемия также привела к тому, что 7 млн соискателей в Индонезии не могут найти работу.

«Япония будет продолжать работать рука об руку с Индонезией. Безопасность работников и устойчивость бизнеса являются ключом к экономическому восстановлению и сохранению рабочих мест в разгар пандемии», — заявил посол Японии в Индонезии Кенджи Канасуги.

Как сообщало ИА REGNUM, командующий вооруженными силами Индонезиизаявил, что почти 50% или 4,7 млн населения Джакарты привились против коронавируса.

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