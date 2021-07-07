Москва, , 12:22 — REGNUM Глава МИД Великобритании Доминик Рааб решил продолжить провокационную риторику, объявляя о перспективах новых морских походов британских эсминцев к берегам Крыма. Как передает корреспондент ИА REGNUM 7 июля, об этом заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий (ЛДПР).

«Рискуя делать подобные заявление, Доминик Рааб должен отдавать себе отчёт о последствиях и реакции России», — предупреждает Слуцкий.

Игры с незаконным пересечением границы для показательного проявления неуважения к выбору крымчан будут пресекаться на корню, напомнил парламентарий.

Глава МИД страны Доминик Рааб, комментируя инцидент с эсминцем Defender, заявил о том, что ВМС Великобритании продолжат заходить в «территориальные воды Украины».

В конце июня 2021 года Минобороны РФ заявило, что Defender пересек российскую границу в районе мыса Фиолент (Крым). Российский пограничный корабль после неоднократных предупреждений выполнил предупредительную стрельбу, а самолет Су-24М произвел «предупредительное бомбометание» по курсу движения эсминца.

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