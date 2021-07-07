Москва, , 12:22 — REGNUM Черноморский флот России наблюдает за патрульным кораблем ВМС Испании, который зашел в Чёрное море. Об этом 7 июля сообщили в Национальном центре управления обороной РФ.

«Силы и средства Черноморского флота приступили к контролю за действиями патрульного корабля «Райо» ВМС Испании», — говорится в сообщении.

Отмечается, что корабль зашел 7 июля в акваторию Черного моря для участия в многонациональном учении НАТО Sea Breeze.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 июля итальянский фрегат Virginio Fasan с управляемым ракетным вооружением на борту вошёл в Чёрное море.

Силы и средства Черноморского флота также контролировали действия фрегата.

Читайте также: Пентагон заявил, что учения Sea Breeze в Чёрном море проходят без помех