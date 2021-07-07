Киев, , 12:23 — REGNUM Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины по приказу президента Владимира Зеленского откровенно нарушает конституцию, преследуя и обвиняя своих же граждан в государственной измене, не доказав это в суде.

Об этом в эфире телевидения заявила 7 июля экс-уполномоченный Верховной рады по делам Европейского суда по правам человека, заслуженный юрист Украины Валерия Лутковская.

Она подчеркнула, что происходящее в настоящий момент буквально со всеми решениями СНБО — это откровенное нарушение конституции Украины и по сути крах государственности.

«Если вы имеете информацию, что то или иное лицо вредит государству — пожалуйста, в суд, доказывайте в рамках уголовного процесса, получайте приговор и его реализуйте» — указала экс-уполномоченный Верховной рады.

ИА REGNUM напоминает, что в феврале этого года через решение СНБО Украины президент Зеленский закрыл три главных оппозиционных телеканала страны, а потом ввел санкции против лидера «ОПЗЖ» и своего ближайшего политического конкурента Виктора Медведчука, его супруги и ряда лиц из окружения политика. В мае генеральная прокуратура обвинила Медведчука в государственной измене, суд избрал в качестве меры пресечения круглосуточный домашний арест для народного депутата.