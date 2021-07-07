Москва, , 12:19 — REGNUM Россия готова развивать сотрудничество с зарубежными прокуратурами, заявил 7 июля президент России Владимир Путин в приветственном слове к участникам конференции прокуратур европейских стран в Санкт-Петербурге.

«Россия заинтересована в развитии самых тесных связей с прокуратурами европейских и других государств, в продвижении диалога и сотрудничества в рамках таких авторитетных и влиятельных структур, как Совет Европы и Международная ассоциация прокуроров», — сказал он.

Президент напомнил, что недавно в России приняли федеральный закон, наделяющий Генпрокуратуру новыми полномочиями, в частности, по представительству страны международных, иностранных и межгосударственных судах и арбитражах, в том числе в ЕСПЧ.