Токио, 7 июля, 2021, 12:22 — ИА Регнум. Японская тюнинговая компания TOM'S представила свою версию кроссовера Lexus RX. Об этом сообщается на сайте компании.

TOM’S Lexus RX от TOM’S

Тюнеры разработали новый стайлинг-комплект кроссовера Lexus RX, который состоит из юбки переднего бампера, оригинальной радиаторной решетки, накладок на пороги, заднего диффузора, компактного спойлера на дверце багажника и расширителей колесных арок. Кроме того, для модели предусмотрена спортивная выхлопная система TOM’S Barrel.

Стоимость спойлера составляет от 27 500 иен (около 18 500 рублей). А полностью комплект обойдется за 305 800 иен (204 817 рублей). Выхлопная система продается отдельно за 214 500 иен (143 624 рублей). Последняя устанавливается только на переднеприводную версию Lexus RX.

Ранее в США была представлена новая версия кроссовера Lexus RX 350 с мотором V8 от седана GS F 2016 года выпуска, созданная автолюбителем Гордоном Тингом при поддержке Lexus USA.

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