Санкт-Петербург, 7 июля, 2021, 12:26 — ИА Регнум. Жители Санкт-Петербурга могут привиться от коронавирусной инфекции в любом из 146 стационарных пунктов вакцинации или 31 мобильного пункта. Об этом 7 июля сообщили в городском комитете по здравоохранению.

Дарья Драй ИА REGNUM Вакцинация

Следите за развитием событий в трансляции: «В России рекордная ковид-смертность и новые ограничения — все новости»

Большинство пунктов находятся в районных поликлиниках всех 18 районов города. Список пунктов опубликован на сайте комитета.

Напомним, вакцинироваться от коронавируса может любой гражданин РФ, достигший 18-летнего возраста. Ко временным противопоказаниям к вакцинации относятся острые инфекционные и неинфекционные заболевания, обострение хронических заболеваний.

«Вакцинацию проводят через 2−4 недели после выздоровления от острой инфекции или начала ремиссии. При нетяжелых ОРВИ, острых инфекционных заболеваниях ЖКТ — вакцинацию допускается проведение вакцинации после нормализации температуры», — уточнили в комздраве.

Также к временным противопоказаниям относятся — контакт с больным COVID-19 или с подозрением на это заболевание менее, чем за 14 дней до прививки (вакцинацию проводят после 14 дней от момента контакта). А также предшествующая плановая вакцинация (против гриппа, пневмококковой инфекции и т. д) — прививка от коронавирусной инфекции проводится через один месяц и при перенесении острой инфекции между первым и вторым введением вакцины.

«Второй компонент следует ввести с соблюдением интервала 21 день или как можно быстрее после выздоровления от острой инфекции», — отметили в комздраве.

Постоянными противопоказаниями к вакцине являются: гиперчувствительность (анафилактические реакции в анамнезе) к компонентам вакцины или вакцин, содержащих аналогичные компоненты и тяжелые поствакцинальные осложнения (анафилактический шок, тяжелые генерализованные аллергические реакции, судорожный синдром, температура выше 40 градусов и т.д.) на введение компонента I вакцины.

Добавим, что за время массовой вакцинации населения от коронавирусной инфекции в Петербурге привито 977 811 человек, из которых 729 052 человека полностью завершили цикл вакцинации.