Таллин, , 12:13 — REGNUM Эстонская делегация проголосовала и активно поддержала чрезвычайные резолюции Парламентской ассамблеи ОБСЕ, касающиеся России и Белоруссии. Об этом сообщила пресс-служба парламента Эстонии со ссылкой на главу национальной делегации Мати Райдма.

Райдма заявил, что «дестабилизирующее военное присутствие Российской Федерации возле Украины и принятие резолюции, осуждающей временную оккупацию Крыма, являются решительным заявлением членов ассамблеи о поддержке Украины».

«Я рад, что нам удалось выразить поддержку региональной безопасности и усилиям Украины по восстановлению своей территориальной целостности в рамках международно признанных границ», — отметил он.

По его словам, об остроте обсуждения резолюций в ПАСЕ свидетельствует то, что делегация Российской Федерации покинула сессию ПА ОБСЕ в Вене (Австрия) после голосования.

Эстония поддержала также предложенную Нидерландами резолюцию «Общие взгляды на диссидентов в Белоруссии», в которой критикуется официальный Минск и звучит призыв к новым мерам давления на эту страну.