Вильнюс, , 12:13 — REGNUM Урегулирование конфликта в Донбассе в «нормандском формате» в данный момент «пробуксовывает». Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский 7 июля на брифинге в Вильнюсе.

По его словам, к переговорам должны присоединиться другие страны, которые смогут оказывать «давление» на Россию.

«Это может быть другой формат, чтобы не ломать договорённости внутри «нормандского», это может быть еще один параллельный формат», — добавил президент Украины.

Зеленский также в очередной раз заявил, что войну в Донбассе может остановить только Россия.

Напомним, с момента начала гражданской войны на Украине официальный Киев пытается убедить мировое сообщество в том, что Россия является инициатором конфликта, а также одной из его сторон. В действительности РФ участвует в мирном урегулировании.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Германия и Франция пытаются организовать встречу глав МИД стран «нормандской четвёрки», но этому якобы мешает Россия.

Читайте ранее в этом сюжете: Кулеба: Франция и ФРГ пытаются организовать встречу в «нормандском формате»