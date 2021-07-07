Грозный, , 12:07 — REGNUM Глава Чечни Рамзан Кадыров занял лидирующее место среди своих коллег-глав субъектов РФ по уровню доходов. Его семья в 2020 году заработала в общей сложности 382,7 млн рублей. Такие данные привело в своем исследовании издание Forbes, проанализировав опубликованные декларации о доходах чиновников.

«Среди глав субъектов Федерации первое место занял глава Чечни Рамзан Кадыров, семья которого заработала в 2020 году 382,7 млн руб. В общем рейтинге он располагается на 36-м месте», — говорится в публикации РБК.

По данным издания, при составлении рейтинга учитывался семейный доход депутатов, чиновников и глав субъектов. Согласно данным рейтинга, самым богатым среди них оказался депутат законодательного собрания Челябинской области Константин Струков, совокупный доход семьи которого превысил 8,6 млрд рублей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, доходы главы Чечни Рамзана Кадырова в 2020 году увеличились на 61% по сравнению с предыдущим годом, составив 381 млн рублей. Его супруга заработала в 2020 году 1,5 млн рублей — почти на 900 тыс. меньше, чем годом ранее.

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