Ярославль, 7 июля, 2021, 12:05 — ИА Регнум. Муниципалитет Ярославля принял к сведению информацию об итогах работы комиссии по соблюдению запретов муниципальными служащими, которая рассматривала представление прокурора в отношении мэра города Владимира Волкова. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

City-yaroslavl.ru Владимир Волков

Как посчитал прокурор Ярославля, мэр должен был сообщить о заинтересованности в принятии решений в пользу ООО «МСИ» и ООО «Ключ здоровья», учредители которых являются знакомыми мэра. С этим фактом комиссия по запретам согласилась. Однако посчитала, что никаких мер ответственности к Владимиру Волкову применять не нужно. Комиссия рекомендовала мэру больше так не делать.

«Комиссия пришла к выводам, что обязанность сообщить в установленном порядке о личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которое может привести к конфликту интересов, в ситуациях, изложенных в представлении прокурора, у мэра города была и им не исполнена. Обстоятельства, препятствующие исполнению мэром города указанной обязанности отсутствуют. Комиссией не установлено наличие связи между возможностью получения выгод лицами, с которыми связана личная заинтересованность мэра города Ярославля, и реализация, либо возможная реализация им своих полномочий. Данное обстоятельство исключает применение к мэру города Ярославля Волкову Владимиру Михайловичу установленных законом мер ответственности. Мэру города Ярославля рекомендовано при осуществлении полномочий обеспечить выполнение требований федерального закона о противодействии коррупции», — сказал председатель комиссии муниципалитета Ярославля по контролю за соблюдением запретов, обязанностей и ограничений лицами, замещающими муниципальные должности, Олег Ненилин.

Депутат Евгения Овод спросила мэра Ярославля, почему он сам не пришёл на рассмотрение вопроса в комиссию и лично не объяснил депутатам ситуацию. На что мэр сослался на правительство Ярославской области и губернатора Дмитрия Миронова.

«В то время, когда проходит комиссия в этом здании, ещё проходят рабочие совещания в других зданиях, которые назначаются гораздо раньше, и задача ставится руководством — правительством, губернатором. Поэтому, если назначаются совещания, которые сроком были ранее назначены, конечно же я иду туда. Просто совпадение», — сказал мэр Ярославля Владимир Волков.

Сам Волков на заседании муниципалитета каких-либо пояснений по сути вопроса давать не стал. Депутат Алексей Малютин, в прошлом сам исполнявший обязанности мэра, удивился, что само представление прокурора депутатам так и не показали.

«Мы его до сих пор даже не получили, нам его даже не прикрепили в материалы муниципалитета. Как принимать решение, когда ты не знаешь сути? Неполучение нами документов не соответствует статье 3 федерального закона о противодействии коррупции. Основными принципами которого являются — законность, публичность и открытость деятельности государственных органов и органов местного самоуправления. Коллеги, про какую открытость мы говорим, если мы документы не можем сами почитать внутри муниципалитета? Плюс, президент Российской Федерации обозначил, что повышение эффективности права применения в антикоррупционной сфере является одним из приоритетных направлений. Президент отметил необходимость совершенствовать работу структур, которые контролируют расходование бюджетных средств. И что важно, уже на ранних этапах выявлять личную заинтересованность и исключать конфликт интересов. А разве не муниципалитету подотчётен мэр и мэрия в своей работе? Это тот орган, который и должен контролировать в своей работе. А как контролировать, если документов нет, повторюсь я уже в третий раз? Поэтому, хочу сказать следующее — у нас даже журналисты теперь жалуются, что не могут нормально попасть в муниципалитет на заседание. Разве это открытость? На каждом совещании, которое проводит руководство партии «Единая Россия», Андрей Турчак и Дмитрий Медведев, постоянно говорят нам об открытости. А мы даже внутри себя становимся закрытым органом. Поэтому, я считаю, что муниципалитет в данном случае не надлежаще рассмотрел представление прокурора. И я как член партии «Единая Россия» голосовать по этому вопросу в такой форме отказываюсь», — сказал Алексей Малютин.

Впрочем однопартийцы Алексея Малютина его мнение не разделили и «приняли к сведению» информацию о рассмотрении представления прокуратуры. Все остались при своём: прокуратура провела работу по борьбе с коррупцией, комиссия муниципалитета удовлетворила требования прокуратуры, мэр остался работать, а оппозиция ещё раз громко напомнила о себе перед выборами. Правда, сама борьба с коррупцией в этом случае была очень похожа на битву Дона Кихота с ветряными мельницами.