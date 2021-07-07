Вильнюс, , 12:02 — REGNUM Поддержка реформ на Украине должна стать ключевой частью международной повестки дня. Об этом заявил президент Литвы Гитанас Науседа 7 июля во время тематической конференции, которая проходит в Вильнюсе.

Он добавил, что Украина — большая страна, которая играет важную роль в «европейском и глобальном контексте».

«Вместе нам необходимо послать чёткий сигнал, что сильное евроатлантическое и европейское сообщество нуждается в сильной Украине», — добавил Науседа.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Украины Владимир Зеленский предложил Литве провести совместный с Украиной чемпионат мира по баскетболу.

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