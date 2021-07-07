Москва, , 11:57 — REGNUM Небылицы о причастности неких российских хакеров к кибератакам на структуры США продолжают распространять те, кому не нужна нормализация отношений Москвы и Вашингтона. Об этом заявил 7 июля замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

По его словам, в Соединённых Штатах немало противников хотя бы относительной стабилизации отношений с Россией. Эти люди продолжают придумывать разные небылицы и истории, не имеющие под собой никаких оснований.

«Тем не менее всё это продолжается», — сказал замминистра РИА Новости.

Фантазии у таких авторов нет, им приходится пользоваться вторичным сырьём — баснями «про неких российских хакеров», добавил он.

Ранее Bloomberg сообщило, что хакерская группировка Cozy Bear, якобы связанная с российской внешней разведкой, стоит за атакой на системы Национального комитета Республиканской партии США. Подобную версию опровергло российское посольство в США, факт взлома не подтвердили и в Республиканской партии.

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