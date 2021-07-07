Вашингтон, , 11:50 — REGNUM Государственный секретарь США Энтони Блинкен провел 6 июля встречу с мусульманами-уйгурами, прошедшими заключение в китайских лагерях, сообщает The Hill.

По словам официального представителя ведомства Неда Прайса, Блинкен провел встречу с семью бывшими заключенными.

«Секретарь счел важным встретиться с этими людьми, чтобы из первых рук услышать их истории, из первых рук услышать их впечатления о продолжающихся зверствах в Синьцзяне и интернировании миллиона уйгуров», — заявил Прайс.

«Кроме того, у этих участников есть возможность предложить любые рекомендации, которые у них могут быть», — добавил он.

Обращение с уйгурскими мусульманами и лагеря для интернированных, в которые их отправляют, в последнее время стали одними из многих пунктов разногласий между США и Китаем. США назвали отношение Китая к уйгурам геноцидом, в то время как Китай продолжает отрицать обвинения и утверждения об условиях в лагерях.