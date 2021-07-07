Вашингтон, 7 июля 2021, 11:50 — REGNUM Государственный секретарь США Энтони Блинкен провел 6 июля встречу с мусульманами-уйгурами, прошедшими заключение в китайских лагерях, сообщает The Hill.
По словам официального представителя ведомства Неда Прайса, Блинкен провел встречу с семью бывшими заключенными.
Обращение с уйгурскими мусульманами и лагеря для интернированных, в которые их отправляют, в последнее время стали одними из многих пунктов разногласий между США и Китаем. США назвали отношение Китая к уйгурам геноцидом, в то время как Китай продолжает отрицать обвинения и утверждения об условиях в лагерях.