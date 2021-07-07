Подгорица, , 11:49 — REGNUM На основе анализа законных способов получения черногорского гражданства Центр гражданских свобод (CEGAS) обнаружил данные, согласно которым количество лиц, получивших почетное гражданство, увеличивалось из года в год с 2006 года и резко выросло в течение 2020 года.

Согласно сообщению центра, в ходе исследования были установлены многочисленные нарушения в порядке предоставления гражданства за период с 3 июня 2006 г. по 24 мая 2021 г.

Количество предоставленных почетных гражданств в 2020 году в шесть раз больше, чем в 2019 году, и даже в 13 раз больше, чем в 2018 году.

В сообщении подчеркивается, решение о приеме в гражданство не показывает, является ли оно продиктованным государственными, культурными, спортивными и другими интересами Черногории,

Исследование этих данных является частью проекта, поддерживаемого Балканской сетью развития гражданского общества (BCSDN) и SIDA (Шведское агентство международного сотрудничества в области развития) под названием «Решение об отмене беззакония».