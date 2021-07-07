Чебоксары, , 11:46 — REGNUM В Чувашии выделяют резервные средства на организацию выборов во вновь сформированных муниципальных округах. Соответствующее распоряжение подписал исполняющий обязанности председателя Кабинета министров Чувашии Михаил Ноздряков, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Из резервного фонда республики выделяется 1 299 910 рублей, главным распорядителем бюджетных средств выступает государственная служба Чувашии по делам юстиции.

Согласно распоряжению, бюджетные средства выделяются на материально-техническое обеспечение проведение выборов в представительные органы двух вновь образованных образований — Красноармейского и Шумерлинского муниципальных округов.

Отметим, что средства республиканского бюджета при проведении выборов направляются, в частности, на дополнительную оплату труда (вознаграждение) членов избирательных комиссий, изготовление печатной продукции, транспортные расходы, командировки, на приобретение и установку оборудования (в том числе технологического).

Как сообщало ИА REGNUM, в Чувашии после проведения парламентских выборов 19 сентября 2021 года досрочно сдадут мандаты депутаты районного и местных уровней в двух районах — Красноармейском и Шумерлинском. Связано это с преобразованием данных территорий в муниципальные округа.

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