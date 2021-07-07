Москва, , 11:40 — REGNUM В Псковской области начались учения военно-транспортной авиации, в котором принимают участие более 10 самолётов Ил-76, сообщили 7 июля в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

«Полковое лётно-тактическое учение военно-транспортной авиации началось в Псковской области», — говорится в сообщении.

В ходе учения из самолётов десантируются более тысячи военнослужащих Воздушно-десантных войск. В учениях принимает участие весь лётный и инженерно-технический состав полка, добавили в ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале июля над Чёрным морем, где продолжаются военные учения Sea Breeze — 2021 стран НАТО с участием партнёров альянса, прошли учебно-боевые полёты морской авиации Черноморского флота (ЧФ) ВМФ России совместно с авиацией Южного военного округа (ЮВО).

Морскую авиацию ЧФ представляли многоцелевые истребители Су-30СМ и фронтовые бомбардировщики Су-24М. Авиацию ЮВО — истребители-бомбардировщики Су-34 и истребители-перехватчики Су-27.