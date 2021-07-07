Хабаровск, , 11:42 — REGNUM Сын экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала Антон намерен участвовать в выборах в Государственную думу РФ при поддержке двух сенаторов, пишут в региональных телеграм-каналах.⠀

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«Я пойду на выборы в Госдуму по избирательному округу №70. Работать буду со своей командой. В неё входят сенаторы Елена Грешнякова и Сергей Безденежных, а также бывший чиновник Андрей Петров. Он работал в правительстве края при моём отце», — сказал Антон Фургал.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀

Елена Грешнякова идет в Госдуму от «Партии пенсионеров за социальную справедливость». Ранее она вышла из ЛДПР.

Как сообщало ИА REGNUM, в списке кандидатов в губернаторы Хабаровского края: Микаел Багдасарян (экологическая партия «Зеленые»), Марина Ким («Справедливая Россия — Патриоты — За правду»), Михаил Дегтярев (ЛДПР), Владимир Парфенов («Российская партия пенсионеров за социальную справедливость»), Петр Перевезенцев (КПРФ), Владимир Чернышов («Новые люди») и Бабек Мамедов (партия «Родина).