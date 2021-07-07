Вильнюс, 7 июля 2021, 11:37 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский предложил Литве организовать проведение совместного чемпионата Европы по баскетболу. Об этом он заявил 7 июля во время выступления в Вильнюсе.
Зеленский напомнил, что в 2015 году на Украине отменили проведение чемпионата Европы по баскетболу из-за нестабильной ситуации в стране.
По его словам, баскетбол — это «вторая религия» для Литвы и её национальный вид спорта.
Напомним, ранее Зеленский заявил, что у Украины и Литвы общий путь и общие ценности, хотя и нет общей границы.
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