Ульяновск, , 11:33 — REGNUM В Ульяновске депутаты сегодня, 7 июля, поддержали кандидатуру бывшего сити-менеджера, юриста Алексея Гаева для назначения на должность первого заместителя главы города. Об этом сообщается на сайте столичного парламента.

Кадровый вопрос был рассмотрен народными избранниками на внеочередном заседании городской думы. Народные избранники согласовали назначение на пост первого вице-мэра Ульяновска кандидатуру 47-летнего Алексея Гаева, который с ноября 2015 года по апрель 2018 года работал главой администрации областного центра.

Отметим, что Гаев является выпускником филиала Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова по специальности «Юриспруденция». Ранее работал директором ЗАО строительно-финансовой компании «Берег», заместителем генерального директора обществ «Завод крупнопанельного домостроения № 2», «Управляющая компания КПД-2».

Как сообщало ИА REGNUM, в июне депутаты гордумы поддержали назначение на пост первого главы администрации Ульяновска Дмитрия Вавилина, на которого в настоящее время возложено временное исполнение обязанностей главы города. Ранее он возглавлял министерство промышленности, строительства, ЖКХ и транспорта Ульяновской области.

Напомним, что 15 июня 2021 года сложил полномочия Сергей Панчин, который руководил городом последние 5,5 года.

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