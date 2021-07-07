Симферополь, , 11:36 — REGNUM Россия не допустит нарушения своих границ, и за новыми провокациями, подобными инциденту с эсминцем Defender, последует жёсткий и адекватный ответ. Об этом 7 июля глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель.

Парламентарий прокомментировал заявление министра иностранных дел Великобритании Доминика Рааба. Как сообщало ИА REGNUM, ранее тот пообещал, что корабли британских ВМС продолжат заходить в"территориальные воды Украины», то есть приближаться к российскому берегу в Крыму.

«В случае повторения инцидента России не оставят иного выбора, как ответить жестко и адекватно», — подчеркнул Гемпель.

Он отметил, что Рааб — провокатор высокого ранга, а на любую провокацию необходим должный ответ. Поэтому Лондону следует одуматься и не повторять подобных действий, ведь нарушать свои границы Россия никому не позволит.

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