Канберра, , 11:32 — REGNUM 7 июля правительство Новой Зеландии продлило ограничения на авиасообщение с австралийскими штатами Квинсленд и Новый Южный Уэльс на неопределенный срок. Причиной такого решения новозеландских властей стала сложная эпидемиологическая ситуация на юге Австралии. Об этом сообщил австралийский телеканал Nine News.

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Таким образом, лица, проживающие в указанных штатах и совершающие перелет в Новую Зеландию должны предъявить отрицательный тест на коронавирус, сделанные не позже, чем за 72 часа до вылета. По прилету пассажиры должны заполнить специальную анкету прибывающего, в которой они должны подтвердить, что в течение 14 дней до рейса они не находились в местах, объявленными властями местом распространения коронавируса; не проявляют симптомов COVID-19 и не контактировали близко с теми людьми, которые ожидают результатов теста на COVID-19.

По прибытии в Новую Зеландию пассажиров просят внимательно следить за проявлением любых симптомов COVID-19 и вести записи отслеживания контактов с помощью приложения NZ COVID Tracer.

В то же время предусмотрено отправление «зеленых рейсов», пассажирами которых могут стать граждане Новой Зеландии; граждане Австралии, постоянно проживающие на территории Новой Зеландии; или лица освобожденные от перечисленных требований по гуманитарным соображениям.

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