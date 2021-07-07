Москва, 7 июля, 2021, 11:26 — ИА Регнум. Обнародованы снимки модернизированного внедорожника Land Cruiser 300 GR Sport, припаркованного на стоянке у офиса российского подразделения марки Toyota. Фотографии размещены на сайте Motor1.

Motor1 Toyota Land Cruiser 300 GR Sport

Официальная премьера модели прошла месяц назад. Подробности о технической части спортивной версии Land Cruiser 300 пока не сообщаются. Вероятно, что модель в такой версии будет отличаться настройками подвески.

Внешне GR Sport выделяется новым узором решётки радиатора. Теперь здесь красуется сетчатый узор в черном цвете. А вот эмблема японского бренда заменена на крупную надпись белого цвета. Кроме того, на радиаторной решётке, а также на дверях автомобиля есть шильдики Gazoo Racing.

Также автопроизводители оснастили внедорожник пластиковым обвесом и затемнёнными дисками колёс с оригинальным оформлением.

Ранее компания Toyota объявила о начале приёма заказов на новый кроссовер Crown Kluger с гибридным мотором. Клиенты получат новый автомобиль в конце лета 2021 года.

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