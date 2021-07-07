Вашингтон, , 11:26 — REGNUM Обвинения в участии в штурме Капитолия сторонниками экс-президента США Дональда Трампа, которое произошло 6 января текущего года, предъявили более 535 американцам. Об этом 6 июля вечером сообщила газета The Hill со ссылкой на данные министерства юстиции США.

По данным американского минюста, 495 участникам штурма предъявлены обвинения в проникновении в охраняемое федеральное здание, а также на прилегающую к нему территорию и в нахождении там, 235 — обвинены в препятствовании судебному разбирательству и оказанию влияния на него или в попытках указанных действий, 165 получили обвинения в нападении на правоохранителей или служащих, или в оказании им сопротивления, и еще шестеро — в нападении на представителей СМИ и в причинении ущерба их техническим средствам и аппаратуре.

При этом часть из этих людей получила обвинения в совершении сразу нескольких противоправных действий.

Также в минюсте США указали, что ведомству необходимо содействие со стороны общественности для того, чтобы идентифицировать еще около 300 человек, которые подозреваются в совершении насильственных действий в ходе захвата Капитолия.

Кроме того, отмечается, что десять человек из указанных выше 535, признали свою вину по ряду предъявленных им обвинений.

Напомним, 6 января текущего года сторонники республиканца Трампа, который на тот момент был лидера США, ворвались в здание американского Конгресса для того, чтобы воспрепятствовать утверждению итогов, прошедших 3 ноября в стране выборов президентских, победу на которых одержал демократ Джо Байден.