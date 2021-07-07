Санкт-Петербург, 7 июля, 2021, 11:22 — ИА Регнум. За последние сутки в Санкт-Петербурге констатировали 107 смертей от заболевания COVID-19, сообщили 7 июля в федеральном оперштабе. Это на восемь случаев больше, чем сутками ранее, и на три летальных случая больше, чем было зафиксировано за минувшие сутки в Москве.

Дарья Драй ИА REGNUM Автомобиль скорой помощи

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Таким образом Петербург вновь оказался на печальном первом месте по суточной смертности среди всех регионов РФ. Общее количество жертв ковида в Петербурге составляет на сегодня 17 082 человека. Больше умерло только в Москве.

Кроме того, за последние сутки в Петербурге вновь выросло суточное число новых выявленных случаев заражения — зафиксировано 1906 новых носителей, что на 37 человек больше, чем было выявлено сутками ранее.

Всего за время пандемии подтверждено 482 055 случаев заражения в Петербурге, выздоровели 460 687 человек, в том числе 2945 пациентов выписаны по выздоровлению за последние сутки.