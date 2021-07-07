Симферополь, , 11:20 — REGNUM Озвученные депутатом Верховной Рады Украины от партии «Голос» Рустемом Умеровым условия по возобновлению поставок воды в Крым по Северо-Крымскому каналу выглядят комично, заявил глава рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте РФ Александр Молохов.

«Строго говоря, мистера Умерова никто, в том числе, на самой Украине, не уполномочивал выдвигать какие-либо условия нашей стране. В этой связи его попытки раздуть собственную значимость выглядят весьма комично», — сказал он РИА Новости.

С учетом собственных усилий России по ликвидации последствий водной блокады Крыма любой шантаж Киева относительно поставок воды на полуостров выглядит весьма нелепо, глупо и топорно, добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, сложности с водообеспечением в Крыму наблюдаются с лета 2020 года. В конце апреля власти объявили о стабилизации ситуации, в связи с чем в муниципалитетах смягчили графики водоснабжения, а жителям Симферополя возобновили подачу горячей воды, прерванную в августе 2020 года.

Глава Крыма Сергей Аксёнов заявил, что полуостров в целом прошёл острую фазу дефицита пресной воды, проблема водоснабжения сохраняется на данный момент только в Алуште.

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